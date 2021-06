TVI exige 1 milhão e 200 mil euros a Ljubomir Stanisic em tribunal

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa com uma ação onde exige o pagamento de mais de 1 milhão e 200 mil euros pelo facto de o jugoslavo ter saído do canal antes do previsto e de não ter continuado com as gravações do programa 'Pesadelo na Cozinha'.





fazer qualquer comentário ou esclarecimento sobre este assunto".

"Ljubomir tinha um contrato de trabalho em vigor até ao final do ano, ao qual acrescia um valor dedicado pela produção dos seus programas. Tendo o chef rescindido de forma unilateral, reserva-se agora a TVI o direito de activar mecanismos legais que a salvaguardem. No início de 2020, Stanisic estabelecera já um novo contrato, em condições muito favoráveis e invulgares no mercado, para a produção de uma nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Por razões de saúde, um problema sério num joelho, e devido à pandemia, não foi possível concretizar a produção, o que deveria suceder agora, com data marcada para 15 de Setembro, dentro do espírito de boa fé e do contratualmente definido entre as partes", dizia o comunicado enviado pela TVI às redações.





Quandoabandonou a TVI, em agosto, para se mudar para a SIC, já sabia que teria de pagar uma indemnização à estação de Queluz de Baixo por ter incumprido com o contrato. Segundo o site 'Meios e Publicidade', esta segunda-feira, a TVI deu entrada noContactada pelo site 'Meios e Publicidade', fonte oficial da TVI garantiu que oLjubomir Stanisic tinha contrato com a TVI até ao final de 2020, mas o regresso de Cristina Ferreira à estação fez com que o chef jugoslavo aceitasse a proposta de Daniel Oliveira para se mudar para a estação de Paço de Arcos, uma vez que nunca manteve uma boa relação com a estrela.Ljubomir Stanisic estreou 'Hell's Kitchen', na SIC, a 14 de março e durante o mês e meio que esteve em antena nunca deu oportunidade à TVI de ganhar na corrida contra as audiências Recorde-se que também Cristina Ferreira enfrenta um processo milionário pela quebra do seu contrato com a SIC, aquando da mudança para a TVI. A estação de Queluz de Baixo exige mais de 20 milhões à apresentadora.