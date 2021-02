TVI mantém gravações de concurso após polémica

Cristina Ferreira é a apresentadora do formato

Foto: Direitos Reservados

06:00

As gravações do programa ‘All Together Now’, que reúne mais de uma centena de pessoas no mesmo espaço, vão continuar, mesmo após as duras críticas por parte de vários espectadores nas redes sociais, que consideram “inapropriada a sua realização” em plena pandemia de Covid-19.









A estação de Queluz de Baixo divulgou novas informações acerca do concurso de talentos, que conta com Cristina Ferreira como apresentadora, “100 jurados”, uma “equipa de 50 técnicos”, e mais “20 outros profissionais”. O valor de presenças continua a subir com a soma dos participantes e público.

Segundo o CM apurou, nenhuma das autoridades de saúde competentes, para viabilizar a realização das filmagens, foi contactada pela produtora do programa, a Shine, ou a TVI. “Informamos que não foi solicitado nenhum parecer à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo”, revelou um membro da organização estatal ao CM.





‘All Together Now’ tem estreia prevista para março.