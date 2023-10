TVI 'mata' personagem de Cláudia Vieira em 'Morangos com Açúcar'

16:17

É já na próxima semana que estreia a nova temporada de 'Morangos com Áçucar' (TVI). Mais de dez anos depois, a história regressa aos ecrãs, com algumas das personagens mais carismáticas das antigas edições. Ainda assim, com muitas mudanças à mistura.Pedro Teixeira regressa ao elenco e volta a interpretar Simão Navarro, personagem do qual ficou conhecido, em 2004. E na descrição da sua personagem houve um pormenor que não deixou ninguém indiferente:, pode ler-se na descrição da sua personagem já revelada pela estação de Queluz de Baixo.Esta foi a solução da TVI depois de Cláudia Vieira ter rejeitado o convite para integrar o elenco da série., disse a atriz à Rádio Renascença.