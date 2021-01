TVI reage a chuva de críticas por juntar mais de 100 pessoas no programa de Cristina Ferreira

Gravações de 'All Together Now' arrancaram hoje, no Altice Arena.

27 jan 2021 • 18:40

Perante a chuva de críticas que surgiram por Cristina Ferreira ter decidido avançar com o programa 'All Together Now', em plena crise pandémica, com mais de 100 pessoas, a TVI viu-se obrigada a reagir."Pelas suas características técnicas e dimensão, o recinto da Altice Arena tem capacidade para acolher milhares de pessoas. Permite, por exemplo, criar áreas distintas para que várias equipas possam estar a trabalhar ao mesmo tempo, cumprindo integralmente as regras de distanciamento social. Possibilita também que o arejamento dos espaços seja feito com regularidade, graças à quantidade de acessos para o exterior. Acresce que, em concordância com as orientações das autoridades de saúde competentes, a TVI elaborou, atempadamente, um Plano de Contingência para garantir a segurança de todos os envolvidos. Tudo foi pensado ao pormenor, de forma a minimizar o risco de transmissão do coronavírus e transmitir segurança a todos quantos participem nas gravações", começou por explicar a estação de Queluz de Baixo.Entre as medidas que a TVI destaca estão: