TVI reforça segurança depois de invasão e insultos

reforçou a segurança à volta das suas instalações,

, que se apresentou munido de um megafone à porta do canal, criticando Mário Ferreira e Cristina Ferreira por não remunerarem de forma justa os funcionários. O youtuber aproveitou a invasão para deixar insultos comoaos diretores da TVI., referiu uma fonte da estação à 'TV 7 Dias'., acrescentou., completou a fonte da TVI.A 'TVGuia' revelou também que foi enviado um e-mail aos colaboradores para que estes circulem sempre com, principalmente na entrada do portão principal.