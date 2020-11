TVI rejeita proposta de Cristina Ferreira para as manhãs

Cristina Ferreira

19 nov 2020 • 15:34

Cristina Ferreira não tem tido o sucesso esperado desde que chegou à TVI como diretora de Entretenimento e Ficção. A apresentadora tem muitas ideias para 2021, mas nem todas são aprovadas pela administração. É o caso do programa da manhã. Para substituir o 'Você na TV!', Cristina queria fazer uma espécie de "bairro" com vários rostos do canal. No entanto, a ideia não foi para a frente e Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foram escolhidos para estar nas manhãs.", revelou uma fonte à revista 'TV7 Dias'.

"Esta era a ideia escolhida pela Cris­tina Ferreira e era a sua grande aposta para as manhãs, mas a administração resol­veu recusá-la e optou por avançar com uma ideia que já tinha sido discutida com o Nuno Santos", acrescenta.

"O Cláudio quando vem para a TVI já vem com essa promessa, de apresentar as manhãs. Ele nunca sairia da SIC para ser o número dois do 'Big Brother' ou para ser chutado para o 'Somos Portugal'. Ele passou de rejeita­do da estação a nova estrela principal. Neste momento é o único que vai acumular dois projetos", conta a mesma fonte, referindo-se ao novo programa e ao 'Big Brother', que vai estrear em 2021.