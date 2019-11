TVI segura Pedro Teixeira com novo desafio

A carregar o vídeo ...

‘Mental Samurai’ foi o maior desafio que lhe confiaram e, além de o ator e apresentador estar a conquistar os telespectadores, ainda reforçou a sua ligação ao canal, como o próprio confirma."Estou muito feliz na TVI. Tenho tido todas as oportunidades do Mundo e tenho correspondido. A TVI acredita em mim, eu acredito na TVI. As coisas não mudam de um dia para o outro", garantiu à ‘TV Guia’.E nem a ligação a Cristina Ferreira, que apostou sempre na sua veia de apresentador enquanto esteve na TVI, o faz tremer e repensar o contrato que lhe garante um ordenado de cerca de 12 mil euros.Pedro Teixeira estreou-se na apresentação em 2014 com o ‘Rising Star’, ao lado de Leonor Poeiras. Seguiram-se outros projetos com Cristina Ferreira, Ana Sofia Martins e Rita Pereira.Agora, é a sua estreia a solo e garante estar a ser uma das maiores experiências da sua vida. "É dos melhores programas que já se fez em televisão." E, apesar de querer fazer mais e melhor, não dá demasiada importância aos números.Com a nova aposta, Pedro afirma-se cada vez mais como o rosto forte da TVI, capaz de fazer concorrência à amiga Cristina, que em tempos o teve como o seu ‘menino de ouro’.