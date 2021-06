TVI vive domingo negro e fica em terceiro lugar com pior share do ano

18:03

tendo obtido o pior share do ano (apenas 13,8%).A estação defoi derrubada não só pela SIC, que obteve 19,6 % de share) como também pela RTP1 (com 17,1%), com todos os seus programas a ficarem em segundo, ou terceiro plano.No total, a TVI apenas conseguiu que um programa ficasse entre os dez mais vistos (o 'All Together Now', de Cristina Ferreira, com 844 mil espectadores), face aos 8 da SIC. O formato mais acompanhados do dia foi o jogo da Seleção de sub-21 frente à Alemanha, na RT1.Quase um ano volvido desde que assinou pela TVI, Cristina Ferreira continua sem conseguir impor as suas escolhas junto dos telespectadores. O seu programa da tarde, 'Cristina ComVida', perde diariamente para a concorrência.