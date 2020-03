Ukra veste-se de mulher para anunciar que vai ter mais uma menina

Francisca,

Carlota,

Camila.







"Se não podes vencê-las, junta-te a elas. Sim, é verdade... mais uma menina a caminho", afirmou, em tom de brincadeira



Ukra foi logo felicitado pelos seguidores com centenas de mensagens ternurentas pela fase especial que está a viver.











O jogador do Santa Clara André Monteiro, mais conhecido por Ukra, anunciou que vai ser pai de mais uma menina.Através das redes sociais, o futebolista de 31 anos, natural de Vila Nova de Familicão, partilhou a boa nova de uma forma que não deixou os milhares de seguidores indiferentes.O ex-jogador do Rio Ave vestiu-se de mulher, com uma saia rosa e um laço na cabeça, junto da companheira, Neuza Jorge, com quem casou e 2017, e das filhas: