Última fotografia de Sean Connery torna-se viral

A morte de Sean Connery, na madrugada de sábado, dia 31, abalou o mundo. Foram vários famíliares, amigos e admiradores a prestar homenagem ao ícone do cinema, que se notabilizou no papel de James Bond, na saga Espião 007. A nora de Connery partilhou uma fotografia do "eterno James Bond" no Twitter, que se tornou de imediato viral.





Na imagem partilhada pela cantora e crítica de moda, Fiona Ufton, pode ver-se a estrela a celebrar o seu 89.º aniversário, em agosto do ano passado, ao lado da nora e do seu único filho, ator e cineasta, Jason Connery. A imagem do ator, feliz junto aos seus familiares, gerou uma onda de comentários e partilhas nos fãs.



Sean Connery morreu aos 90 anos, após mais de 50 anos de carreira.