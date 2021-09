Últimas escapadinhas aquecem fim de verão das famosas

01:30

Vânia Nunes

Setembro é tempo de recomeços e do retomar de rotinas, mas há também quem aproveite este início de mês para as últimas escapadinhas dentro e fora do País. Foi o caso de Júlia Palha, que escolheu o Funchal, na Madeira, para desfrutar de momentos de lazer antes de voltar a abraçar novos projetos na ficção da SIC.









“Fiquei apaixonada pelas pessoas, pelas paisagens, pela comida, pelo mar, tudo!”, escreveu na legenda de uma das fotos que partilhou na ilha.

Patrícia Palhares, namorada do jogador do Sporting João Palhinha e vencedora do passatempo do CM Sexy Vidas, na categoria Sexy Sport, viajou para o Gerês e tem-se mostrado encantada com as paisagens. Andreia Rodrigues está a gravar ‘Quem Quer Namorar Com o Agricultor?’, na SIC, e não pôde tirar férias, mas fez uma escapadinha de fim de semana com a família até ao Algarve.





Catarina Gouveia, por seu lado, viajou para Itália e chegou a um dos seus destinos de sonho, o Lago de Como, na região da Lombardia. Dânia Neto escolheu o mesmo país, mas andou a passear de barco pela costa. Pipoca Mais Doce também foi para o estrangeiro gozar o último período de férias e regressou na terça-feira de Ibiza, Espanha.