Dezenas de pessoas estiveram na quarta-feira no último adeus de Ana Afonso, que morreu no passado dia 3 de janeiro. O funeral da atriz, modelo e ex-concorrente da 'Quinta das Celebridades' (TVI) aconteceu na cidade de Quarteira, no Algarve, e juntou familiares e amigos mais próximos.Saiba mais no Correio da Manhã