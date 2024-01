Último adeus à atriz de ‘Anjo Selvagem’ As cerimónias fúnebres estão marcadas para hoje, às 10h30, no crematório da Quinta do Conde. Amigos e colegas de profissão deixaram homenagens à artista.

Neuza Teixeira

Foto: DR

01:30

Neuza Teixeira morreu aos 44 anos, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema. No entanto, a causa da morte da atriz de ‘Anjo Selvagem’, ‘Ganância’ e ‘Saber Amar’ não foi anunciada. A atriz Carla Vasconcelos fez o seu luto e escreveu: “A Neuza decidiu ir embora…”. As homenagens de amigos e colegas na internet sucederam-se, com o também ator Nuno Lopes a acrescentar: “Até já, querida Neuza”. Já João Pedreiro destacou: “Conheci a Neuza em 1998 no ‘Romeu e Julieta’ no Teatro da Trindade [Lisboa]. Era um ser inquieto mas de uma energia contagiante. Agora estará a brilhar algures e a contagiar toda a gente com essa energia efervescente!”. O funeral está marcado para hoje, às 10h30, no crematório da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra.



Mais sobre