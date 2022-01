Um ano agridoce para Zena Vencedora do ‘BB Revolução’ processou produtora do reality.

Num balanço ao ano que findou, a vencedora do reality show ‘Big Brother Revolução’ (TVI), a madeirense Zena Pacheco, diz ainda estar a sofrer na pele as consequências da divulgação pública dos vídeos íntimos que protagonizou com o namorado, o músico André Abrantes, dentro da casa.



“Sinto que sempre fui uma pessoa positiva e alegre, mas este ano realmente foi uma autêntica montanha-russa”, disse a jovem de 22 anos. “Aconteceram coisas muito boas e houve coisas que foram muito difíceis de engolir e claro que para quem está de fora é fácil julgar quando não é connosco que as coisas acontecem”, acrescentou, referindo-se às imagens que ainda hoje circulam online. Zena e André Abrantes processaram legalmente a produtora Endemol pela fuga das imagens.

