"Um dia vais contar a tua história": Iva Domingues deixa mensagem de força a Ângelo Rodrigues

Iva Domingues, ex-namorada do ator Ângelo Rodrigues, voltou a manifestar-se nas redes sociais relativamente ao estado de saúde do galã da SIC.Numa publicação feita esta quarta-feira no Instagram, a apresentadora publicou uma fotografia com uma frase emotiva.

A apresentadora deixa, pela terceira vez, uma mensagem curta e enigmática nas redes sociais.





"Gratidão é reconhecer que a vida é um presente", lê-se na mensagem partilhada também no Instagram.

Recorde que Ângelo Rodrigues está a lutar pela vida desde que, no passado dia 22 de agosto, deu entrada nas Urgências do Hospital Garcia de Orta com uma infeção na nádega, que começou por se alastrar para a perna e que se desenrolou para uma infeção generalizada.



Ao longo dos últimos dias, as melhorias têm sido notórias, com o ator a passar a comer pela própria mão e a registar análises mais favoráveis. No entanto, a tristeza marca os dias do ator, que já começou a realizar tratamentos em câmara hiperbárica, a última esperança para evitar a amputação da perna esquerda, que está infecionada.

