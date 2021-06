"Um mês de vazio. Um mês de luto e de luta sem ti": Viúvo de Maria João Abreu recorda a atriz

Um mês sem ti. Um mês de vazio. Um mês de luto e de luta", foi desta forma que João Soares assinalou um mês da morte da mulher, Maria João Abreu, que perdeu a vida aos 57 anos na sequência de dois aneurismas.Um texto carregado de dor e emoção, em que o músico confessou o sofrimento que se alastra após a perda da companheira. "Um mês de luta! De luta para encontrar sentido nesta vida longe de ti. Para encontrar uma explicação que conforte. Que acalme. Que traga paz. Pelo menos, alguma. Mas ainda não… ainda não encontrei… nada", pode ler-se na publicação do viúvo. A data coincide com o 13 de junho, dia de Santo António, em que o casal, que esteve 13 anos junto, celebrava o amor.Além do marido, também colegas de profissão e amigos da atriz assinalaram esta data nas redes sociais com mensagens de saudade. O ator Heitor Lourenço e a apresentadora Júlia Pinheiro foram alguns dos que recordaram a artista.A perda prematura de Maria João Abreu deixou marcas profundas em toda a família. Os filhos, Miguel e Ricardo Raposo, têm sido o principal apoio da família, especialmente do pai, José Raposo, e da avó Cândida. No regresso às rotinas, o filho mais novo, Miguel, prepara-se para integrar o elenco da segunda temporada de ‘Amor Amor’ (SIC). A contratação de Daniel Oliveira aconteceu após a morte da atriz.A morte de Maria João Abreu deixou José Raposo devastado. O ex-marido da atriz optou por se resguardar e ainda não retomou o trabalho na SIC, tendo abandonado a série ‘Patrões Fora’.