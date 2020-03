"Uma ligeira indisposição": Júlia Pinheiro sente-se mal e falha programa

01:30

Júlia Pinheiro sentiu-se mal durante a manhã de ontem e não apresentou, como habitualmente, o programa da tarde na SIC. A informação foi avançada pela apresentadora Ana Marques, que a substituiu no formato."A nossa Júlia teve uma ligeira indisposição. Vai ficar a descansar hoje, se calhar amanhã também. Foi só uma ligeira indisposição. Estas coisas também acontecem. Não é só aquele bicho do Covid que nos chateia e nos faz adoecer", disse.Júlia, de 57 anos, recorde-se, teve um susto com a saúde no final do ano passado, com uma suspeita de AVC. A apresentadora perdeu momentaneamente a capacidade de locomoção e foi obrigada pelos médicos a abrandar o ritmo de trabalho. Agora, estará sob vigilância."Devido aos problemas recentes, está a ser acompanhada de perto", diz fonte.