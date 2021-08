União de Margarida Corceiro e Bárbara Bandeira capta atenções

Margarida Corceiro e Bárbara Bandeira são as novas melhores amigas.A atriz, de 18 anos, e a cantora, de 20, surpreenderam os seguidores ao partilharem que são amigas. As duas jovens estiveram a jantar, na companhia de alguns amigos, num conceituado restaurante em Lisboa, tendo aproveitado o resto da noite num bar.“A combinar com a rainha”, escreveu a namorada do jogador do Atl. Madrid João Félix. Já Bárbara Bandeira escreveu apenas: “A combinar.”