União de Pinto da Costa com Fernanda revolta a filha Joana

Através de uma fotografia ternurenta dos dois, Fernanda Miranda dirigiu palavras emocionadas ao seu antigo parceiro de vida., dando a entender que a ligação entre os dois está longe de chegar ao fim.As publicações vão ao encontro daquilo que a ‘Vidas’ já tinha noticiado. Nos últimos tempos – e meses depois de Fernanda ter sido mãe pela segunda vez – os dois voltaram a aproximar-se, aumentando os rumores de reconciliação.No entanto, este amor, que já conheceu vários altos e baixos – desde o casamento à separação e ao reatar do relacionamento – não conta com a bênção da família de Pinto da Costa, nomeadamente da filha mais nova do presidente portista. Joana nunca se deu bem com Fernanda e sempre demonstrou publicamente que não considerava a empresária uma boa influência na vida do pai.Durante os anos em que o casamento de Fernanda e Pinto da Costa durou, a filha do líder do FC Porto chegou mesmo a desentender-se com a brasileira, em fortes discussões.No entanto, a relação não resultou e chegou ao fim há poucos meses, com a brasileira a regressar à cidade do Porto, onde se reaproximou de Pinto da Costa.