11:41

A nova edição do programa 'A Máscara', da SIC, está ser um sucesso e os concorrentes estão a despertar a curiosidade dos telespectadores pelos seus incríveis disfarces.O programa apresentado por João Manzarra foi gravado no final do verão. Atualmente a jovem passa a maior parte do tempo em Inglaterra ao lado do companheiro, que integra o plantel do Manchester City.