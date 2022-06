Uribe e Cindy com casamento de arromba na Colômbia

01:30

Ana Maria Ribeiro

Um ano e meio depois do pedido de casamento, eis que o jogador de futebol colombiano Matheus Uribe, de 31 anos, deu, na quinta-feira, o nó com a modelo Cindy Alvarez García, de 32.O casal estava junto há vários anos e tem dois filhos em comum: Ángel, de 16 meses, e Antonia, de seis anos e meio. Uribe tem, ainda, um terceiro filho de uma relação anterior. Trata-se de Sebastian, de 12 anos.O médio do Futebol Clube do Porto aproveitou as férias na Colômbia para oficializar a relação com uma festa de arromba ao ar livre, em Santa Madalena, um encontro ao qual não faltaram familiares e amigos, entre os quais o colega do clube da Invicta, Toni Martínez, e a mulher, Cristina Kobzar.Já a noiva, que usava uma criação da estilista portuguesa Micaela Oliveira, foi notícia por ter feito uma despedida de solteira de luxo, em quatro dias na exclusiva Isla Rosa.