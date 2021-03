Uribe radiante com filho Ángel

Cindy Alvarez Garcia e Matheus Uribe foram pais pela terceira vez esta quinta-feira. O jogador do FC Porto partilhou uma fotografia com a companheira e o pequeno Ángel, momentos depois do parto, na sua página de Instagram."Dou-te as boas-vindas, meu anjo de amor. Obrigada Cindy por me presenteares com esta coisinha linda. Amo-te", escreveu o futebolista na legenda.Também a colombiana se mostrou radiante com o nascimento de Ángel. "Foi um momento único. Não esperávamos que fosse hoje [ontem]". Cindy contou que o companheiro assistiu ao parto e "cortou o cordão umbilical"."Eu estou bem, foi um parto natural, durou poucas horas, com a ajuda de uma equipa médica que me fez sentir muito mimada", partilhou.O bebé, nascido no Porto, vem juntar-se a Esteban, de 11 anos, e Antonia, de cinco. "Estamos muito felizes por viver este momento. Chegou a minha primavera", escreveu a empresária, sem esquecer a família, que assistiu a tudo à distância. "Sentimos muitas saudades da nossa família na Colômbia. Adoraríamos poder viver este momento com todos os que nos amam e que amamos, mas o tempo de Deus é perfeito."