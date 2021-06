Uribe surpreende Cindy Alvarez Garcia com pedido de casamento

Modelo foi pedida em casamento pelo jogador do FC Porto na Colômbia. Um momento emotivo, após o nascimento do filho

07 jun 2021 • 17:52

Cindy Alvarez Garcia divertia-se com a família e amigos numa festa na Colômbia quando o jogador do FC Porto Matheus Uribe a agarrou pela cintura e, sem que existia à espera, a pediu em casamento, de joelhos, perante os aplausos dos complacentes do plano do futebolista.



Surpreendida e de lágrimas nos olhos, um modelo, que foi a mãe do terceiro filho, Esteban, há poucos meses, não escondeu a felicidade pelo momento e disse 'sim'. "Obrigada por este momento, meu amor. Foi inesquecível", contou, construiu que a ideia da festa era finalmente juntar a família, uma vez que, devido à pandemia, Uribe não estava com o clã há mais de um ano. "Sentíamos a falta de todos e queríamos ter este momento especial com eles. Era essa a ideia da festa.