Usain Bolt partilha fotografias inéditas da filha

Usain Bolt tem vivido momentos de grande felicidade ao lado da companheira, Kasi Bennet, e da filha, que nasceu no dia 18 de maio. Nas redes sociais, o atleta deu os parabéns à companheira e aproveitou para partilhar fotografias inéditas da bebé.

"Quero desejar um feliz aniversário à minha namorada, Kasi Bennet, e quero que saibas que estou feliz por poder passar este dia especial contigo. Desejo-te muitas felicidades e continuarei a dar o meu melhor para te colocar um sorriso no rosto", começou por escrever na legenda do conjunto de fotografias que partilhou com os seus seguidores.

Para além das fotografias, o desportista jamaicano revelou o nome da filha.

"Agora começámos um novo capítulo com a nossa filha Olympia Lightining Bolt e estou ansioso por saber o que o futuro nos trará, mas acredita que serei o pilar desta família", continuou.

"Gosto muito de vocês e feliz 21º aniversário", terminou o campeão olímpico.