"Vai desinfetar o bacalhau... Maria": Quim Barreiros readapta sucesso à Covid-19

Bacalhau À Portuguesa' à pandemia de Covid-19. Nos primeiros versos do tema, o músico canta: "Vai desinfetar o bacalhau... Maria".





Músico regravou o tema 'Bacalhau à Portuguesa'

"Agradeço o aviso para desinfetar o bacalhau"

"Olha basicamente o que vai ser o nosso Natal este ano. Está de mais"

Nas redes sociais, a nova versão gravada pelo artista, que faz parte do videoclip do tema "No Meu Tempo Não Era Assim", da RFM, já se tornou viral. Os seguidores elogiaram o humor e boa-disposição., atirou um fã divertido., sublinhou outra fã.'Bacalhau à Portuguesa' é um dos maiores sucessos de sempre de Quim Barreiros.