“Vamos estar ligados para a vida toda”: Sara Sampaio chora morte da irmã com o padrasto

Os últimos três meses têm-se revelado uma verdadeira tortura emocional para Sara Norte e para o padrasto, João Ricardo, inconsoláveis com a morte de Beatriz, de 14 anos. A menina perdeu a luta contra uma leucemia fulminante no final de agosto. Agora, é a atriz que vem mostrar como continua a apoiar o pai da irmã. "Tenho uma profunda admiração por ti e sei que vamos estar ligados para a vida toda! Gosto muito de ti João", escreveu nas redes sociais.Segundo o CM apurou, o padrasto de Sara continua a recordar a filha que perdeu em diversas ocasiões. No passado dia 14 de setembro, Beatriz completaria 15 anos. A data foi assinalada pelo progenitor da menina. "No dia de hoje haverá sempre "bolinho de chocolate", escreveu na altura.Para Sara Norte a tormenta é ainda maior, conforme deu a conhecer numa partilha recente, nas redes sociais, com os milhares de admiradores. "Há cerca de dois meses e meio o meu Mundo desabou e eu que sempre me considerei uma mulher forte, senti que não iria conseguir ultrapassar esta dor e recuperar a vontade e a força de viver. A dor continua cá e acho que vou ter de aprender a viver com ela".