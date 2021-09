“Vamos ter uma menina em dezembro”: Fernando Medina vai ser pai pela terceira vez

Fernando Medina vai ser pai pela terceira vez. O atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, de 48 anos, revelou esta semana no programa ‘Júlia’, da SIC, que está à espera de uma menina.





“Temos dois meninos, com 9 e com 7 [anos], e agora vamos ter uma menina em dezembro”, revelou o autarca, que é casado com a advogada Stéphanie Sá Silva. “Os meus dois filhos nasceram em Lisboa, a terceira nascerá também aqui, num sítio muito tradicional, espero eu, na Maternidade Alfredo da Costa. É mais uma história lisboeta”, afirmou o candidato ao município.