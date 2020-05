Vanessa Martins irrita-se com o uso incorreto de máscaras e faz vídeo: "Está errado!"

A carregar o vídeo ...

Vanessa Martins irrita-se com o uso indevido de máscaras

Durante uma ida ao supermercado,não escondeu a indignação pelo facto de as pessoas utilizarem a máscara de proteção de forma errada ou de não a usarem e deixou um vídeo irritada com a situação.Antes, a companheira de Marco Costa tinha estado no seu escritório a acompanhar um procedimento de desinfeção para que possa voltar ao trabalho em segurança.