Vanessa Martins revela que tinha complexos com o peito: "Colocava algodão"

Vanessa Martins esteve à conversa no 'Programa da Cristina' enquanto apresentava a nova coleção de biquínis da sua marca.A atriz aproveitou o momento para desabafar sobre as inseguranças que sentia com as suas formas naturais, antes de colocar silicone no peito.afirmou a namorada do pasteleiro Marco Costa, enquanto conversavca com a apresentadora., disse, admitindo que chegava a, de forma a se sentir mais segura das curvas que exibia., atirou ainda a artista.Desde que colocou silicone no peito, Vanessa Martins, de 34 anos, garante que ficou mais confiante.Adepta de um estilo de vida saudável, atualmente, a artista não se inibe de mostrar a excelente forma física através das redes sociais, onde partilha várias fotografias em biquíni ou fato de banho que lhe valem rasgados elogios.Além do silicone no peito, Vanessa Martins já tinha revelado que recorreu a outros procedimentos estéticos de forma a sentir-se melhor, como intervenções no rosto como botox e ácido hialurónico, de forma a prevenir algumas rugas de expressão.