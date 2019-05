Vanessa Oliveira está dedicada ao filho

Desde fevereiro que Vanessa Oliveira tem mais tempo livre para se dedicar à família.O programa ‘Agora Nós’, que apresentava diariamente nas tardes da RTP1, deu lugar ao novo formato de Tânia Ribas de Oliveira - ‘A Nossa Tarde’ - e agora Vanessa, de 37 anos, está dedicada ao programa ‘Portugueses pelo Mundo’, que apresenta com José Carlos Malato, e, por isso, com um horário menos carregado.Assim, a apresentadora consegue estar mais presente na vida do filho e acompanhar as suas rotinas do dia a dia, como aconteceu na tarde em que a ‘Vidas’ a surpreendeu a ir buscar André, de cinco anos, à escola.Nesse dia, como se pode ver pelas imagens que publicamos, a cara da RTP estava visivelmente bem-disposta e brincou com o menino durante largos minutos, junto ao portão do estabelecimento de ensino, enquanto falava também com alguns colegas do filho e respetivas mães.Estava vestida com um look casual, de calças de ganga, ténis e um blusão rosa, adequados a este ‘programa’ de fim de dia.O pequeno André é fruto da relação de longa data da apresentadora Vanessa Oliveira com João Fernandes, mais conhecido por DJ Kamala.Os dois estão juntos há cerca de 17 anos e a apresentadora já revelou, em entrevista, que gostava de ter mais filhos. No entanto, para já, André é o único rebento da família.