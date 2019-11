Vanessa Oliveira já pode sair de casa

Apresentadora estava em repouso absoluto devido ao risco da filha nascer antes do tempo.

Vanessa Oliveira

15:00

Grávida do segundo filho, Vanessa Oliveira passou as últimas três semanas de repouso absoluto para evitar que o bebé nascesse antes do tempo. Nas redes sociais, explicou já se sente melhor.", descansou os seguidores nas redes sociais.", disse, acrescentado que "já está tudo bem e vamos andar para a frente, que atrás vem gente".