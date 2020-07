Vanessa Oliveira perde 15kg com dieta Apresentadora contou com ajuda especializada para recuperar a silhueta.

Foto: Direitos Reservados

Vanessa Oliveira, de 39 anos, decidiu submeter-se a uma dieta rigorosa, cerca de oito meses após o nascimento da filha Diana, fruto da sua relação com André Fernandes, conhecido como DJ Kamala. Durante este período em isolamento social, a apresentadora estabeleceu um plano alimentar restrito e um guia de treinos que a ajudaram a recuperar a silhueta. Perdeu 15 quilos.



"Fui mãe há oito meses e, logo que deixei de amamentar, falei com uma empresa especializada para voltar ao meu peso ideal. Os resultados estão à vista. É que ouvir um ‘amo-te’ é muito bom, mas um ‘estás tão bem’ é incrível", escreveu nas redes sociais, com fotografias que mostram o antes e depois da dieta. Os resultados saltam à vista. A transformação de Vanessa surpreendeu os admiradores e colegas que a elogiaram pelo seu esforço.

