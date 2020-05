Vanessa Oliveira quer ir para os bastidores

Sem projetos no pequeno ecrã, a apresentadora diz estar preparada para qualquer desafio, nem que seja atrás das câmaras.

Vanessa Oliveira

14:43

O futuro profissional de Vanessa Oliveira, de 38 anos, pode passar pelos bastidores da televisão. É a própria que abre a porta a essa possibilidade. "", revelou à ‘Sexta’.A apresentadora não exclui, no entanto, um novo desafio em horário nobre. "".Cinco meses depois de ter dado à luz Diana, a estrela da RTP, que tinha já presença prevista em várias emissões do canal público, viu o surto do novo coronavírus abalar os seus planos.", conta Vanessa.