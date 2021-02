Vanessa Oliveira revela que está em isolamento: "Estou fechada dentro do meu quarto"

16:50

A carregar o vídeo ...

Apresentadora da RTP1 partilhou novidade com os seguidores nas redes sociais.

Foi através das redes sociais querevelou que está em isolamento profilático por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19. Através de um vídeo, a apresentadora da RTP1 explicou que por indicação do SNS24 está fechada no quarto desde o último domingo., começou por dizer., esclareceu.A comunicadora explicou ainda aos seguidores que irá fazer o teste do novo coronavírus para ficar mais descansada:Veja aqui o vídeo: