Vanessa Oliveira teme crise financeira na família

Vanessa Oliveira e o marido, João Fernandes, conhecido como DJ Kamala, estão com o coração nas mãos com o encerramento dos espaços noturnos, Rádio-Hotel, Bosq e Rive Rouge., reconheceu à ‘Vidas’.Embora sempre atentos à vida profissional, o casal tem aproveitado a quarentena para se dedicar a André e Diana., explicou a apresentadora.Os pais e sogros estão também debaixo de olho. "Eu e a minha irmã vamos lá entregar o que for preciso e assim eles não têm de sair de casa."A apresentadora sofreu durante os primeiros meses de gravidez de Diana, com a recusa do filho. "O André ignorou a minha gravidez e agora ignora tudo à volta e só tem olhos para a Diana. É uma delícia ver os dois", confidencia.