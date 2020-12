Vanessa Rebelo com Covid-19: "Tenho falta de olfato e ainda me sinto fraca"

Vanessa Rebelo foi assistida no hospital com dores no tórax

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Infetada com Covid-19, Vanessa Rebelo conta que já se sente "muito melhor" e que deverá ter alta durante esta quarta-feira. "Estou bem. Ainda tenho alguns sintomas como a falta de olfato, cansaço e sinto-me um pouco fraca. De qualquer das formas estes já são sintomas ligeiros", revelou a namorada de Simão Sabrosa ao CM.Com um espírito positivo, Vanessa admite, no entanto, que tem sido muito difícil estar afastada dos dois filhos, Rodrigo, de 11 anos, e Simão, de seis. "Os meus índios estão em isolamento profilático mais uns dias! Tenho imensas saudades de os apertar e mimar. Agora só me resta esperar para que tudo volte à normalidade porque essa parte não tem sido nada fácil", conta. Também nas redes sociais, mostrou que está a contar os dias para reencontrar os filhos. "Quando isto acabar para todos, vou dar tantos, mas tantos, mas tantos beijos nos meus índios...".Ao contrário do companheiro, Simão Sabrosa, que também contraiu a doença, mas está assintomático, a decoradora chegou até ir às Urgências. "Dei entrada no hospital com uma dor muito forte na zona do tórax, do lado esquerdo", contou. Momentos depois, soube que estava com Covid-19 e isolou-se no quarto. "Não pertenço ao grupo dos que não sentiram nada, pelo contrário".Apesar das adversidades, Vanessa conta que o Natal não "deixará de ter o encanto e a magia" habitual.