Vanessa Rebelo: "Gostava de ter mais um filho"

Confesso que foi mesmo uma grande surpresa. Nunca pensei ganhar. Mas soube muito bem.É estar sempre ativa e gostar muito de viver. Tendo espírito negativo, por muito que se treine, é tudo mau, a pele ressente, a cara está triste. Há que ter força, mesmo quando as coisas não correm tão bem.Sim, o treino não é só por uma questão de estética, é uma questão de saúde e acho que as pessoas que praticam exercício sentem-se melhores. Comecei a treinar mais depois de ser mãe do Rodrigo e mudou a minha vida.Não posso mentir porque eu como de tudo [risos].Brincam muito. O Simão e os miúdos dizem: "Temos a mulher mais sexy na cozinha."O Simão é extremamente sexy. Tem uns lábios encantadores. Tem sempre um olhar, aquele glamour... Eu acho que os homens quando envelhecem ficam mais charmosos.É muito boa. Eu tenho muita energia, sou muito ativa e falo muito. O Simão é mais calmo. Complementamo-nos.É super fácil. Os filhos do Simão são mesmo muito queridos. Já são adultos, a Mariana vai fazer 20 anos e o Martim 17, e continuam a vir sempre para nossa casa.Tem uma relação ótima com o pai. Não está com ele só de 15 em 15 dias, o Bruno é muito presente a semana toda, ou nos treinos ou vai buscá-lo para lancharem. Nós somos muito coerentes e sensatos nessa parte. Em relação ao Rodrigo não há qualquer tipo de problema, é mesmo muito fácil.Sempre. No que depender de nós, o Rodrigo será sempre feliz e não será uma criança com ansiedades ou com problemas. Resolvemos todas as questões e nunca houve qualquer situação de desagrado.Confesso que sou muito mãe-galinha. O Bruno já sabe que eu vou ligar. Gosto de preparar as roupas todas certinhas, definir o que ele vai vestir em cada dia, sou superorganizada e protetora com eles. Mas sou tranquila.Gostava de ter um terceiro filho. E se isso acontecesse, não queria saber o sexo até ao final, porque como tenho dois rapazes e gosto muito, podia ser outro rapaz, mas também não me importava de ter uma menina.Falamos. É só mais uma questão de analisarmos tudo, tenho quase 40 anos... mas não está fora de questão.Gostávamos, mas nunca achámos extremamente necessário. As coisas foram fluindo…É verdade, adoro, mas, por acaso, se me casasse não faria qualquer festa. Mas é como disse, não é algo que tivéssemos falado muito. Já nos sentimos casados.Não. Fazemos também reabilitação de imóveis e essa parte não parou. Além disso, acho que as pessoas deram muito mais valor à sua casa.Por acaso, na casa nova, tenho previsto um espaço para fazer um restaurante para receber os amigos.