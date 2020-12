Vanessa Rebelo infetada com Covid-19: “Dei entrada no hospital com uma dor muito forte"

Vanessa Rebelo testou positivo à Covid-19. A mulher de Simão Sabrosa recorreu às redes sociais para partilhar a notícia, esta terça-feira, dia 1 de dezembro.

A decoradora revelou ainda que os filhos testaram negativo ao novo coronavírus: "Testei positivo à Covid-19. O Covid pode estar em qualquer lado e dentro das nossas próprias casas, nunca sabemos, neste caso já todos foram testados, os índios (filhos) negativos!".

"Dei entrada no hospital com uma dor muito forte na zona do tórax, não tinha qualquer outro sintoma na altura, pensei em várias possibilidades, o normal nestas alturas", explicou.

Vanessa aproveitou a publicação para deixar um agradecimento aos profissionais de saúde: "Foram incríveis, fiz todos os exames para despistar todas as possibilidades, por fim, teste ao Covid, como é óbvio, mesmo sem saber o resultado fiquei logo isolada. Recebi o resultado, detetada a doença de coronavírus…".

"Sempre super positiva, tenho sintomas e não pertenço ao grupo dos que não sentiram nada, pelo contrário, de qualquer forma sinto-me que já estou a melhorar e agora de certeza que será sempre assim! O Natal está à porta! Mente positiva, um grande beijinho para quem está a passar pelo mesmo no momento!", rematou.

Recorde-se que Vanessa Rebelo e Simão Sabrosa têm um filho em comum: Simão Salvador, de seis anos, sendo que a decoradora é ainda mãe de Rodrigo, de 10 anos, fruto da sua anterior relação com Bruno Aguiar. O antigo jogador do Benfica é ainda pai de Mariana, de 19 anos, e Martim, de 16, fruto do antigo casamento com Filipa Valente.