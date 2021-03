Vanessa Rebelo prepara festa de sonho para a irmã Decoradora aproveita o jardim da sua casa para se divertir em família.

Vanessa Rebelo prepara festa de sonho para a irmã

11:30

Vânia Nunes

Vanessa Rebelo adora festas e nem o confinamento lhe tira a vontade de preparar eventos para mimar a família. Desta vez, a ‘sortuda’ foi a irmã, Catarina, que completou 22 anos. A mulher de Simão Sabrosa aproveitou o jardim da sua casa para fazer o cenário digno de um conto de fadas. Nas redes sociais, divulgou todos os detalhes da mesa, da decoração e até do bolo que fez para a sua "menina". Quanto ao guarda-roupa, também foi pensado ao detalhe e elaborado pela mãe.

companheiras

Na legenda das imagens, a decoradora aproveitou para prestar uma homenagem à jovem, com quem partilha inúmeros momentos do dia a dia. "Os 22 da minha ‘miúda’. Era um bebé que dormia ao meu lado nas férias, passou a uma menina que me acompanhou por diversas viagens e, hoje é uma mulher que já me faz jantares... bem quase nunca", escreveu, divertida.

Vavá, como é tratada, confidenciou que as duas têm muito em comum. "Somos tão parecidas no que se refere ao ‘estamos cá para viver’... Somos tão parecidas no que se refere ao ‘se é para sonhar é para sonhar’...." E disse ainda que partilham não só os melhores momentos, como as festas e viagens, como os desgostos.

Catarina ficou comovida com a declaração de amor da irmã e também com a surpresa da festa. "Obrigada por fazeres, mais uma vez, com que este meu dia seja incrível".

Mais sobre

artigos relacionados