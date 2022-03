Vanessa Silva namorou com Liliana Almeida

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida

Foto: Direitos Reservados

11 mar 2022 • 01:30

Vanessa Silva, concorrente do ‘Big Brother Famosos 2’ (TVI), viveu uma paixão tórrido com Liliana Almeida, que participou na primeira edição do formato, onde se apaixonou por Bruno de Carvalho. De acordo com a ‘TV Guia’, a cantora envolveu-se com a ex-Nonstop há cerca de 10 anos. Na altura tinha acabado de se divorciar de Eduardo Marques, após oito anos de casamento. Quando este tentou a sua sorte como cantor no ‘Portugal Tem Talento’ (SIC), em 2011, já as duas cantoras estavam juntas.Recentemente, Liliana trocou a nova namorada, Jaci Duarte, pelo ex-presidente do Sporting, com quem anda agora a viajar pela Islândia.Mafalda Matos, uma das concorrentes do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), revelou aos colegas da ‘casa’ que tinha feito um aborto e que este tinha sido como um "miniparto". E a polémica estoirou. Maria Sampaio, comentadora no ‘Extra’ referiu que a postura da atriz era "leviana" demais para a situação e que "fazer um aborto não é um empoderamento". Também Cinha Jardim se mostrou "chocada" com as declarações da atriz. "Até me pareceu um bocadinho sem sentimentos", disse. Já depois disso, no entanto, Maria Sampaio acabou por pedir desculpa depois de ter recebido, por mensagem, a explicação de que Mafalda Matos havia tomado uma medicação que comprometeu a gravidez para poder salvar a sua sua própria vida.