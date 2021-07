Vânia Sá: “Bebo imensos refrigerantes”

- CM: Com quem iria de férias até de olhos fechados?



– Com a atriz Angelina Jolie.





- Imagine um verão sem restrições. Qual é a primeira coisa que lhe apetece fazer?







– Ir a uma discoteca.

- Prefere água fria com tempo quente ou água quente com tempo frio?



– Água fria e tempo quente.





Confesso: o meu pequeno ‘crime’ de verão é…



– Beber imensos refrigerantes.





- Protetor, bronzeador ou óleo para fritar ao sol?



- O protetor solar.





- A pessoa do lado não tem a toalha a 1,5 m. Denuncia ou afasta-se?



– Não me chego a sentar.





- Que peça de roupa já comprou para estrear este verão?

- Eu adoro tudo que vendo da minha loja por isso fica difícil fazer a seleção.





- Quantos biquínis ou fatos de banho tem?



- Já não tenho conta.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…



- Gente mal amada.





- Qual é a parte do corpo que mais gosta de ver bronzeada?



- A barriga.





- Um sonho de uma noite de verão?



- Sair o Euromilhões numa sexta quente de verão.





- Nunca percebi aquelas pessoas que com o calor…



- Nunca vão à praia.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?



- Ninguém confinava, já chega.





Vânia Sá é natural do Norte do País. Deu-se a conhecer ao público com a participação na quinta edição da ‘Casa dos Segredos’ (TVI). De lá para cá investiu na formação académica e atualmente é empresária.