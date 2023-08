Vasco Palmeirim aproveita dias de descanso na Quinta do Lago Radialista e apresentador da RTP tem passado os dias na praia do Gigi com a mulher, Barbara Magalhães, e os dois filhos, Tomás e Matias.

Vasco Palmeirim aproveita dias de descanso na Quinta do Lago

01:30

Finalmente, Vasco Palmeirim está a ter um merecido descanso e a desfrutar da família a tempo inteiro. E não o faz por menos. O radialista e apresentador da RTP, de 44 anos, e a mulher, Bárbara Magalhães, de 41, escolheram a zona mais cara do Algarve para passarem as férias de verão: a Quinta do Lago. O filho Tomás, de sete anos, e Matias, de três, obrigam-no a algum exercício no areal e até no mar. É com o mais velho que dá os seus mergulhos. Na praia, não tira os olhos das crianças, dividindo a atenção com a mulher.



Os filhos sempre foram a prioridade de Palmeirim, que no ano passado disse a Manuel Luís Goucha que já não se imagina sem eles. "O melhor é vê-los crescer", afirmou. Na mesma ocasião descreveu os dois rapazes. "O Tomás é fisicamente mais parecido comigo, tem sentido de humor, adora música, adora desporto, é sportinguista. O Matias é completamente diferente do irmão. É um terror, mas quando está no dia dele é um amor. O Tomás é um paz de alma, o Matias é imprevisível", contou.

Mais sobre