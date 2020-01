Vasco Palmeirim vai ser pai pela segunda vez

Ver esta publicação no Instagram 2020 vai ser giro. Uma publicação partilhada por Vasco Palmeirim (@vascopalmeirim) a 1 de Jan, 2020 às 11:58 PST

Vasco Palmeirim começou 2020 com o anúncio de que vai ser pai pela segunda vez. O apresentador publicou esta quarta-feira uma fotografia no Instagram em que se vê o filho abraçado à sua mulher, que exibe uma barriga de grávida, com a legenda: "2020 vai ser giro".A fotografia ternurenta já conta com milhares de "gostos" e felicitações de fãs e também de outros famosos. Cristina Ferreira, Rita Ferro Rodrigues, Rui Maria Pêgo, Mónica Jardim, Tânia Ribas e tantos outros deixaram comentários de parabéns ao apresentador e à mulher, Bárbara Magalhães.