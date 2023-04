Veja como estão os filhos Éder Lopes

O jogador português é pai de duas crianças, Kaï, de quatro anos, e Rio, de dois, ambas fruto do relacionamento com Sanne Lopes.

Sanne Lopes partilhou um conjunto de fotografias amorosas das crianças e do marido.



Os registos fotográficos foram captados durante umas férias em família na República Dominica e mostram a cumplicidade existente entre os dois meninos.



Recorde-se que Éder Lopes e a companheira estão casados há quase seis anos. A cerimónia realizou-se dois meses depois de terem anunciado o noivado.





Éder Lopes deu a Portugal o título de campeão europeu, quando marcou o golo da vitória na final do Euro 2016. Mas esta não foi a única conquista do futebolista.Os anos passam, mas os filhos de Éder Lopes continuam bonitos. Através do Instagram,As fotografias podem ser vistas na galeria.