O estilista morreu com 88 anos no dia 29 de janeiro

Paco Rabanne

07 fev 2023 • 15:55

De acordo com o 'Le Télégramme', a casa de Paco Rabanne foi assaltada um dia depois da sua morte.A habitação está situada em Portsall, no município de Ploudalmézeau. "Uns indivíduos" arrombaram a porta e conseguiram entrar na propriedade, mas o que levaram não era "nada de importante".Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido por Paco Rabanne, era um estilista e perfumista conceituado no mundo da moda. Morreu no dia 29 de janeiro , com 88 anos.