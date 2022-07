'Velocidade Furiosa 10' filmado em Almada Zona de Almada vai ser palco de cenas “com passagens de carros” pelas ruas entre os dias 27 e 30 de julho.

01:30

Vânia Nunes

As gravações do filme ‘Velocidade Furiosa 10’, com a participação da atriz Daniela Melchior, vão prosseguir em Portugal na próxima semana. Desta vez, as cenas irão decorrer na zona de Cacilhas, Almada, à beira do rio Tejo, o que vai condicionar o trânsito.



De acordo com as informações divulgadas pela câmara, “as filmagens consistem em passagens de carros entre o elevador da Boca de Vento e a entrada da Quinta da Arealva, cruzando o Olho de Boi”. Os constrangimentos começam logo no dia 27, para ensaios, e perduram até às 23h59 de 30 de julho. Nesses dias, “toda a área envolvente da Rua do Ginjal será isolada a viaturas e pedestres”, sendo apenas permitido o acesso aos fornecedores de restaurantes e moradores, haverá “corte de trânsito automóvel e pedonal a seguir à Rotunda do Cristo Rei” e corte intermitente no final da Rua Latino Coelho. O edifício que pertence ao Museu Naval vai ser cedido à produção.

