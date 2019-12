"Vem dormir comigo": Gio provoca Cristiano Ronaldo

Ainda a desfrutar do calor do Dubai nestas férias de final de ano, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm feito constantes declarações de amor nas redes sociais. No entanto, a espanhola de 26 anos foi mais longe e provocou o namorado com um convite: "Vem dormir comigo: não faremos amor, ele nos fará".Georgina deixou a mensagem na legenda de uma foto em que surge ao lado do craque português com um vestido curto e decotado, ao estilo militar. CR7 está vestido com um casaco verde tropa, do mesmo género.Mas esta não foi a única publicação de Gio a dar que falar durante esta pausa em família no Dubai. Na sexta-feira, a modelo surpreendeu ao divulgar um pequeno vídeo no qual surge de costas, numa piscina, com seu bumbum em destaque num biquíni de fio dental. E se muitos seguidores fizeram questão de elogiar a sua ousadia, também choveram comentários a arrasar a atitude, com muitos fãs a considerarem "desnecessária" esta exposição do corpo.Indiferente a estas polémicas está Cristiano Ronaldo, que inclusivamente se tem mostrado mais apaixonado do que nunca. "Fazes-me sentir sempre muito especial", escreveu na legenda de uma foto com a companheira.Este domingo, CR7 será distinguido nos Globe Soccer Awards, no Dubai. Depois, rumará ao Funchal para o Réveillon.Cristiano Ronaldo marcou presença numa conferência e falou sobre os seus projetos."Tenho de me preparar para a vida após o futebol. Talvez entre num filme de Hollywood, mas antes tenho de aprender a representar e a falar melhor inglês."