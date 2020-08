Vencedora do 'Big Brother' esclarece polémica sobre dificuldades financeiras

Soraia esteve na manhã desta segunda-feira à conversa com Maria Botelho Moniz no 'Você na TV' e falou sobre a experiência que viveu no 'Big Brother' que a levou à conquista da vitória do programa.



Radiante, a jovem do Seixal continua sem esconder que foi "a concretização de um sonho" e que "não estava à espera" de ser a grande vencedora do reality show.





A apresentadora confrontou Soraia sobre a polémica que esteve em torno da concorrente, sobre as dificuldades financeiras que revelou enfrentar enquanto estava na casa mais vigiada do país., começou por introduzir Maria Botelho Moniz, dando à vencedora a oportunidade de esclarecer a situação.esclareceu Soraia., desabafou Soraia, que voltou a frisar que a mãe e o irmão são tudo para ela., disse ainda a companheira de Daniel Guerreiro.Emocionada com a postura de Soraia, Maria Botelho Moniz não resistiu a defendê-la:

Quanto à sua forma de ser, muito elogiada pelos espectadores ao longo do programa, Soraia explicou que momentos tristes no passado fizeram-na ser a mulher que é hoje. "Tive que optar: ficava revoltada ou focava no que era bom", disse, confessando que sempre fez por ser "uma pessoa melhor".