Vencedora do ‘Big Brother’ tem novo amor

01:30

Foi a vencedora do programa da TVI ‘Big Brother - Duplo Impacto’ e, na altura, acabou por ganhar também um namorado. Joana Albuquerque, de 23 anos, e Bruno Savate saíram do reality show como um casal, mas a relação acabou por não durar muito - mesmo com uma tentativa de reconciliação.Agora, osabe que Joana Albuquerque voltou a encontrar o amor ao lado de Nuno Barreiros, conhecido no mundo da música como X-Tense.A jovem e o rapper estiveram esta semana no Montijo e não disfarçaram a paixão que os une.