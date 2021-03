Vencedora do programa de Cristina Ferreira ainda não recebeu prémio

"O prémio do programa 'All Together Now', da TVI, está definido, mas é estratégia da TVI não revelar".



A revelação deste prémio está associado a uma grande surpresa que será revelada após a final



Ainda de acordo com a publicação, o prémio do programa em Inglaterra é de 50 mil libras, mais de 58 mil euros.







é a vencedora da primeira edição do programada TVI. Apesar de ainda só terem sido transmitidos dois episódios do talent show, as gravações do programa já chegaram ao fim e a vencedora já foi revelada. No entanto, a jovem de 20 anos ainda não recebeu nenhum prémio... apenas uma placa que assinala a vitória do concurso.Segundo a 'TVGuia', a vencedora não teve direito a um prémio monetário nem a um contrato para gravar músicas como acontece em formatos semelhantes.Já em comunicado, a TVI admitiu que a jovem ainda não recebeu nenhum prémio, mas que irá receber: